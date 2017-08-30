Перевести ролик с английского

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Закрыт7 заявок248 просмотров

Нужно перевести ролик с английского на русский женским приятным голосом, с расстановкой и интонацией. То есть сделать так как в ролике, только на русском. Продолжительность 9 мин. 20 сек.

8 лет назад
yogibo
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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