Перевести ролик с английского

Нужен текст на эту песню https://vk.com/audio?z=audio_playlist3168494_1 ( sinti2 ) Если есть возможность пожалуйста напишите предпологаемую тему или пару строк, примеры других ваших стихов тоже не помешают. Для понравившегося поэта у нас еще много ...