Требуется написать более 10 стихотворений. Размер каждого и темы переданы исполнителю.
Перевести ролик с английского
Нужно перевести ролик с английского на русский женским приятным голосом, с расстановкой и интонацией. То есть сделать так как в ролике, только на русском. Продолжительность 9 мин. 20 сек.
Заявки фрилансеров
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