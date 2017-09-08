belyakovsky

Необходимо разработать и настроить рекламные кампании в Facebook, Adwords и Instagram с результатом. Курс англоязычный, для западной и азиатской аудитории. Продукт - курс по ICO (Initial Coin Offering). Уже работаю с таргетологами, но очень не доволен. Конверсия низкая, дорогая и ...