belyakovsky

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Сергей Беляковский belyakovskybelyakovsky
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Требуется e-mail маркетинг для сайта на западный рынок. Необходимо составить правильный план точек касания с аудиторией, рассылок и цепочек писем от регистрации до продажи. Необходимо разработать план рассылок и написать письма (можно на русском, мы ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт6 лет назад
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