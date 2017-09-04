Перевести на англ яз

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно перевести профиль linkedin. В разделе опыт работы и навыки.

Сохранить структуру и деловой стиль.

Ссылка: https://www.linkedin.com/in/edvard-iritsyan/

8 лет назад
Edbard
Эдвард 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров