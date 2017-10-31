Написание текстов песен для музыкального спектакля "Щелкунчик"

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Завершен8 заявок414 просмотров

﻿Необходимо написать тексты песен для музыкального спектакля «Щелкунчик» в профессиональном театре.  

﻿Надо написать стихи на готовую музыку Чайковского.

﻿Музыка прилагается в гугл диске. 

﻿Полное техническое задание прилагается, с описанием необходимого содержания песен. Песни должны идеально попадать в ритмические основы музыки, для возможности будущего исполнения в живую.

﻿Текст пьесы прилагается. В нем пронумерованы названия песен и места, в которых они будут звучать. Номера песен соответствуют номерам в техническом задании и номерам песен.  

Открытый доступ в гугл диск, где лежат песни. 

https://drive.google.com/open?id=0B6Wq9T726iyZYzQxeFJweHZacmc

8 лет назад
Bocarnikovs
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

khhk
60 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
3 дня
Без лишних вопросов очень быстро было все выполнено и талантливо. Спасибо.
Давно не встречал заказчика, который не только ставит интересные творческие задачи, но аккуратен и обязателен в оплате. Спасибо за заказ. Было интересно работать и общаться. Надеюсь, не в последний раз).
Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$50
7 дней
Все было быстро и, главное, очень талантливо и креативно. Большое количество вопросов и крайняя заинтересованность в проекте позволила сделать все очень талантливо. Спасибо.
Илья, спасибо за теплый отзыв! Я действительно любила этот проект. И вложила всю душу. Спасибо. И удачи в постановке!

Заявки фрилансеров

khhk
60 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад