Нужно перевести ролик с английского на русский женским приятным голосом, с расстановкой и интонацией. То есть сделать так как в ролике, только на русском. Продолжительность 9 мин. 20 сек.
Написание текстов песен для музыкального спектакля "Щелкунчик"
Необходимо написать тексты песен для музыкального спектакля «Щелкунчик» в профессиональном театре.
Надо написать стихи на готовую музыку Чайковского.
Музыка прилагается в гугл диске.
Полное техническое задание прилагается, с описанием необходимого содержания песен. Песни должны идеально попадать в ритмические основы музыки, для возможности будущего исполнения в живую.
Текст пьесы прилагается. В нем пронумерованы названия песен и места, в которых они будут звучать. Номера песен соответствуют номерам в техническом задании и номерам песен.
Открытый доступ в гугл диск, где лежат песни.
https://drive.google.com/open?id=0B6Wq9T726iyZYzQxeFJweHZacmc
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать более 10 стихотворений. Размер каждого и темы переданы исполнителю.Завершен8 лет назад
- $1
Тематика про Весёлый!!! Вот чёрно вариантный музыка→ https://yadi.sk/d/r74Bg8oQ3NDNz9Стихи, Песни и Проза12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Нужно придумать текст рекламного ролика для Оптимального такси. Слова нужно положить на бит песни Тает лед группы Грибы и на мотив песни Экспонат группы Ленинград. Хронометраж ролика 15 сек. можно меньше но нельзя ...Закрыт8 лет назад
Нужно написать 10 двухстишей на свободную жизненную-социальную тему. Бюджет 100Р. Сбербанк, Яндекс.ДеньгиЗакрыт8 лет назад
Написать 14 стишком-пирожком для детей. 1 штука - 30 рублей.Завершен8 лет назад
Нужен текст на эту песню https://vk.com/audio?z=audio_playlist3168494_1 ( sinti2 ) Если есть возможность пожалуйста напишите предпологаемую тему или пару строк, примеры других ваших стихов тоже не помешают. Для понравившегося поэта у нас еще много ...Стихи, Песни и Проза36 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрий день, цікавить переклад з української на чеську мову. Текст типу автобіографія, обгрунтування переїзду і т.д. Орієнтовний обсяг 10 аркушів А4 (по пів аркуша тексту). Зорієнтуйте по часу і чи взагалі Вам це цікаво. ...Завершен8 лет назад
Добрый день нужно написать поздравление с др на 12 строчек. Поздравление должно быть интересное В заявке пожалуйста пример одного поздравления. Пощдравляем друга. СашаЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Необходимы поздравительные стишки. Часть их будет состоять из одного куплета в 4 строки, часть с 2 и 3. Если считать именно куплетами - в общем нужно ...Завершен8 лет назад