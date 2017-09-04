Сделать песню про сайт/проект

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Закрыт9 заявок292 просмотра

Доброго времени суток! Нужно сделать песню про проект Bag-Mn.com﻿ , короче проект называется Bag Money и в этом проекте можно заработать деньги, ну короче это матричный проект, и нужно сделать песню для проекта/про проекта/о проекте, короче нужна песня

8 лет назад
Ivan_pt
Иван 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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