Для детского спектакля написать стихи для будущих песен

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Завершен17 заявок415 просмотров

﻿Есть пьеса ( она приложена) для профессионального театра для постановки новогоднего музыкального спектакля.  В сюжет должны быть вставлены песни. Места определены, а так же содержание будущих песен. Необходимо написать стихи ( следующим этапом будет написание музыки под эти стихи) по конкретному описанию ( а так же проявить фантазию и , возможно, что то предложить с точки зрения содержания и формы ( припев, куплет и т.д.) . 

﻿В пьесе все места прописаны, а так же прописано описание. в ТЗ ( приложено) выписаны отдельно ( еще раз, скопировано) все пожелания.

﻿9 песен. 

( если вдруг, кто то обладает смежными талантами и может написать и поэзию и тут же к ним музыку- пишите, не стесняйтесь)

8 лет назад
Bocarnikovs
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

elenium677
57 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Все было выполнено замечательно. Талантливо, быстро и четко. По срокам и по таланту! Спасибо. Рекомендую!
С огромным удовольствием поработал с Ильей. Писать стихи для детей - огромное наслаждение и радость. Буду с нетерпением ждать новых заказов.
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
8 лет назад
$70
4 дня
Очень быстро. Торопил Елену- поставил очень сжатые сроки, однако, качество, совершенно не пострадало. Талантливо и быстро! Спасибо.
Илья - хороший, ответственный заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

elenium677
57 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
8 лет назад
#1
Стихи, Песни и Проза