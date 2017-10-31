Для детского спектакля написать стихи для будущих песен

﻿Есть пьеса ( она приложена) для профессионального театра для постановки новогоднего музыкального спектакля. В сюжет должны быть вставлены песни. Места определены, а так же содержание будущих песен. Необходимо написать стихи ( следующим этапом будет написание музыки под эти стихи) по конкретному описанию ( а так же проявить фантазию и , возможно, что то предложить с точки зрения содержания и формы ( припев, куплет и т.д.) .

﻿В пьесе все места прописаны, а так же прописано описание. в ТЗ ( приложено) выписаны отдельно ( еще раз, скопировано) все пожелания.

﻿9 песен.

( если вдруг, кто то обладает смежными талантами и может написать и поэзию и тут же к ним музыку- пишите, не стесняйтесь)