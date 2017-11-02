Рекламный ролик для радио

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Завершен2 заявки170 просмотров

Для Майи Сальниковой.

Добрый день.  Прошу написать сценарий (текстовку) аудиоролика для прокрутки на радио . Подробности в личной переписке.

8 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$18
5 дней
Майя отлично справилась с работой. Мы ее не только рекомендуем, но и сами планируем повторно обращаться к ее услугам!
Спасибо, Муртахан! Рада, что Вам понравилась моя работа. Конструктивное сотрудничество и оплата в срок. Успехов Вашей компании!

Заявки фрилансеров

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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