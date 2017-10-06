Нужно разработать сценарии детских квестов. Всего нужно будет разработать 15 сценариев квестов для детей разного возраста, пола и интересов. Каждый квест должен сочетать в себе интересный сюжет, физическую активность, умственную нагрузку на ребенка ...
Комедийный сценарий для YouTube
Ищем автора для комедийного шоу.
Нужно писать в формате, совмещающем комедийный монолог со скетчами.
Очень важно умение раскрывать тему и связывать шутки в один осмысленный текст.
Нужен скайп для совместных "мозговых штурмов".
Откликнувшимся всё подробно объясню и дам примеры.
Заявки фрилансеров
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