Сценарий к мультфильму

Майе огромное спасибо за проделанную работу. Она глубоко погрузилась в проект. Всё выполнила в срок. Учла Все мои пожелания. Постоянно держала меня в курсе стадии работы, высылала для обсуждения и согласования промежуточные варианты. В сценарии есть хорошие авторские (Майины) находки. Результатом очень доволен. Рекомендую Майю как профессионального исполнителя. Майя - молод'ец. Спасибо.