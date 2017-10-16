Сценарий к мультфильму

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Завершен8 заявок331 просмотр

Добрый день!

Требуется написать детальный сценарий к мультфильму. Работа сложная, очень творческая. Автор будет указан в титрах. Пишите Вашу цену за работу. Скажу сразу, что решающую роль при выборе исполнителя будет играть не цена. В приложении задание и само стихотворение, по которому будет создаваться мультфильм. Надеюсь на тесное взаимоинтересное и плодотворное сотрудничество.

8 лет назад
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$100
14 дней
Майе огромное спасибо за проделанную работу. Она глубоко погрузилась в проект. Всё выполнила в срок. Учла Все мои пожелания. Постоянно держала меня в курсе стадии работы, высылала для обсуждения и согласования промежуточные варианты. В сценарии есть хорошие авторские (Майины) находки. Результатом очень доволен. Рекомендую Майю как профессионального исполнителя. Майя - молод'ец. Спасибо.
Очень благодарна Константину за то, что он доверил мне писать сценарий. Замечания и советы Константина мне очень помогли и многому научили. Очень корректный стиль общения, творческая свобода. Оплата в срок. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен Сценарий для Короткометражным Видео!

    $1

    Нужен типа этого→ https://youtu.be/8ugNLSda2ZQ . *Жанр:Веселый,познавательный,Самое главное ЮМОР!!! *В ролях будет старший брат и её 4 летний родной брат!!!Зритель должно выделять Больше вниманий на маленькому братишку!!! *макс.длина 10 минут. *Должен подходить для ...

    Сценарии3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Из чернового технического текста сделать текст сценария док. фильма

    Ищу технического писателя для художественной обработки 60-ти страниц текста по теме Blockchain. Нужно преобразовать текст в едином стиле и превратить в хороший удобочитаемый продукт из которого будет снят документальный образовательный фильм и выпущена брощюра. ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Концепция для рекламного ролика

    $100

    Добрый день!  Требуется КОНЦЕПЦИЯ на рекламный ролик для компании по натяжным потолкам. Есть герой, для него нужна история или же сюжет. Требования: Концепция должна хорошо подходить для серии коротких роликов (по 6 ...

    Сценарии17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для 30 секундного ролика на ТВ

    Добрый день нужен продающий сценарий для 30 секундного рекламного ролика на ТВ Компания занимается продажей электроники (смартфонов , планшетов, ноутбуков, акссесуаров к ним), а также осуществляет ремонт данной техники Название ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен сценарии для нескольких ШОУ

    Нужен сценарии для нескольких ШОУ: - пародии на популярные ТВ и ютуб шоу (длительность 10 мин) - аналог японских шоу с пошлыми конкурсами (длительность 10 мин) Авторский договор с передачей ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для рекламы такси

    $350

    Требуется разработать рекламный текст (сценарий) на радио и клип для службы такси. Ролик 30 секунд. Требуется обозначить в тексте призыв к действию (позвонить в такси или поехать на нашем такси). Реклама должна быть ...

    Сценарии29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание сценария видео-квеста по медицинской тематике

    Необходимо разработать сценарий видео-квеста по профилактике ВИЧ/СПИДа. Суть в следующем. Показывается начальная сцена (анимационный ролик), потом пользователю выдается несколько вариантов дальнейших действий, он выбирает один, там снова показывается другая сцена (анимационный ролик) и ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад