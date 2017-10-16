Необходим маркетолог, который продумает сценарий ролика слайдера для агентства недвижимости. Длительность ролика 10 секунд
Сценарий к мультфильму
Добрый день!
Требуется написать детальный сценарий к мультфильму. Работа сложная, очень творческая. Автор будет указан в титрах. Пишите Вашу цену за работу. Скажу сразу, что решающую роль при выборе исполнителя будет играть не цена. В приложении задание и само стихотворение, по которому будет создаваться мультфильм. Надеюсь на тесное взаимоинтересное и плодотворное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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