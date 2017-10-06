Нужно разработать сценарии детских квестов.

Всего нужно будет разработать 15 сценариев квестов для детей разного возраста, пола и интересов.

Каждый квест должен сочетать в себе интересный сюжет, физическую активность, умственную нагрузку на ребенка и творческую составляющую.

Ориентировочная продолжительность одного квеста 60-90 минут.

Указывайте, пожалуйста, стоимость разработки одного сценария квеста, примерные темы и сколько квестов готовы разработать всего, а так же ориентировочный срок.

В ответе на проект обязательно укажите, почему именно Вы должны выполнить эту работу.

Возможен выбор нескольких исполнителей.

Все вопросы будут согласованы с выбранными исполнителями.