Нужно разработать сценарии детских квестов.

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Закрыт12 заявок292 просмотра

Нужно разработать сценарии детских квестов.  

Всего нужно будет разработать 15 сценариев квестов для детей разного возраста, пола и интересов. 

Каждый квест должен сочетать в себе интересный сюжет, физическую активность, умственную нагрузку на ребенка и творческую составляющую. 

Ориентировочная продолжительность одного квеста 60-90 минут. 

Указывайте, пожалуйста, стоимость разработки одного сценария квеста, примерные темы и сколько квестов готовы разработать всего, а так же ориентировочный срок. 

В ответе на проект обязательно укажите, почему именно Вы должны выполнить эту работу. 

Возможен выбор нескольких исполнителей. 

Все вопросы будут согласованы с выбранными исполнителями.

8 лет назад
Alia87
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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