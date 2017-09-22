10 сценариев для роликов Youtube

Ищу сценариста с юмором для написания 10 сценариев для роликов ютуб.

Нужно написать каждый сценарий на 2000 симв. б.п. на популярные темы

типа "Почему не стоит пользоваться духами", "почему люди умирают" "для

чего мы живем" и прочее. Также приветствуются темы про кино. Интересные

форматы кинообзоров с юмором.

На данный момент нужно 10 текстов на общую полезную тему из категорий

"почему", "для чего", "что если" и т.д. на ваш выбор по 2000 с.б.п.

каждый.

Стоимость пишите обязательно за 1 000 символов.

Ключевая составляющая - юмор.