Добрый день! Требуется написать детальный сценарий к мультфильму. Работа сложная, очень творческая. Автор будет указан в титрах. Пишите Вашу цену за работу. Скажу сразу, что решающую роль при выборе исполнителя будет играть не цена. ...
10 сценариев для роликов Youtube
Ищу сценариста с юмором для написания 10 сценариев для роликов ютуб.
Нужно написать каждый сценарий на 2000 симв. б.п. на популярные темы
типа "Почему не стоит пользоваться духами", "почему люди умирают" "для
чего мы живем" и прочее. Также приветствуются темы про кино. Интересные
форматы кинообзоров с юмором.
На данный момент нужно 10 текстов на общую полезную тему из категорий
"почему", "для чего", "что если" и т.д. на ваш выбор по 2000 с.б.п.
каждый.
Стоимость пишите обязательно за 1 000 символов.
Ключевая составляющая - юмор.
Заявки фрилансеров
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