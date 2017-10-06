Сценарий для Влога

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Закрыт3 заявки479 просмотров

Доброго дня, друзья!

Требуются услуги сценариста. Необходимо написать сценарий для картины, которая будет сниматься в рамках влога. Это будет короткометражный кино-этюд (примерно 5-7 минут) по новому персонажу yourtube. 

Прошу прислать варианты сценариев для короткометражных картин для оценки уровня. Нужен опытный , желательно с телевидения, понимающий, что зайдет зрителям Yourtube исходя из "активов" влоггера. 

Новичков- прошу проходить мимо. Ждем тех, по чьим сценариям видео уже снималось. Присылайте примеры. 

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8 лет назад
ARHZAKAZ
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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