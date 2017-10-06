Нужен сценарист для раскадровки мини клипа и помощи с сочинительством песни. Все детали и вопросы в личку. Бюджет приблизительный. ВНИМАНИЕ СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ! Смотрите стиль
Сценарий для Влога
Доброго дня, друзья!
Требуются услуги сценариста. Необходимо написать сценарий для картины, которая будет сниматься в рамках влога. Это будет короткометражный кино-этюд (примерно 5-7 минут) по новому персонажу yourtube.
Прошу прислать варианты сценариев для короткометражных картин для оценки уровня. Нужен опытный , желательно с телевидения, понимающий, что зайдет зрителям Yourtube исходя из "активов" влоггера.
Новичков- прошу проходить мимо. Ждем тех, по чьим сценариям видео уже снималось. Присылайте примеры.
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Заявки фрилансеров
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