Из 14 аудио-файлов, продолжительность 1-1,5 часа (доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/7Q9s/4ariYgFwG) записать только части лекций, где рассказывается о лечении (диета, сборы трав и т.д.) Дословно не требуется, главное суть. В итоге должно получиться: название лекции (категория ...
Нужно сделать сценарий
Нужно составить 5 сценариев по разным темам:
1. Презентация компании на 1-2 минуты
2. Информационный Сценарий ролика о том как получить материнский капитал и не сесть в тюрьму
3. Информационный Почему выгодно направить материнский капитал сегодня на улучшение жилищных условий и почему не выгодно ждать 1-2 мин
4. Информационный ролик как и на что можно направить материнский капитал 1-2 мин
5.Продающий ролик о выдаче займа под материнский капитал 1-2 мин
Заявки фрилансеров
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