Нужно сделать сценарий

Нужно составить 5 сценариев по разным темам:

1. Презентация компании на 1-2 минуты ﻿ ﻿ ﻿

2. Информационный Сценарий ролика о том как получить материнский капитал и не сесть в тюрьму

3. Информационный Почему выгодно направить материнский капитал сегодня на улучшение жилищных условий и почему не выгодно ждать 1-2 мин

4. Информационный ролик как и на что можно направить материнский капитал 1-2 мин

5.Продающий ролик о выдаче займа под материнский капитал 1-2 мин