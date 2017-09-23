Выборочная траскрибация (конспектирование)

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Закрыт5 заявок208 просмотров

Из 14 аудио-файлов, продолжительность 1-1,5 часа (доступны по ссылке  https://cloud.mail.ru/public/7Q9s/4ariYgFwG)  записать только части лекций, где рассказывается о лечении (диета, сборы трав и т.д.)  Дословно не требуется, главное суть. В итоге должно получиться: название лекции (категория заболеваний), часть о процедурах и назначениях. 

 

8 лет назад
Ludmila5522
Людмила 
53 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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