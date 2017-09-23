Выборочная траскрибация (конспектирование)

Из 14 аудио-файлов, продолжительность 1-1,5 часа (доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/7Q9s/4ariYgFwG) записать только части лекций, где рассказывается о лечении (диета, сборы трав и т.д.) Дословно не требуется, главное суть. В итоге должно получиться: название лекции (категория заболеваний), часть о процедурах и назначениях.