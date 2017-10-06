Сценарий видео ролика

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Продолжительность 20-30 минуты.

Требуется сценарий 

Герой 10 человек.

Тематика в ЛС.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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