Копирайт 6000 знаков

Есть сайт-одностраничник по продаже детского термобелья Необходимо зайти на него, и описать все недочеты а также пожелания к улучшению с точки зрения потенциального покупателя За отзыв/рецензию плачу 30 руб. Выберу до 10 исполнителей, автору наиболее ёмкого дополнительно ...