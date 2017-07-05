Необходимо 15 статей по 1500-2000 символов на тему "натяжные потолки" ТЗ с ключами и темами для каждой статьи отправлю исполнителю. Сроки и суммы указывайте в заявке.
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Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт.
Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи.
• ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - tehnika-polirovki.ru - техника полировки, полировка, оборудование, станки, электроинструменты, материалы полировки.
• Полировальные станки и оборудование для полировки TONELLI - tonelli-snc.ru - полировальные станки, оборудование полировки, TONELLI, станки TONELLI, станки ТОНЕЛЛИ, ТОНЕЛЛИ.
• Vigano Mario Mechanical Technologies станки и оборудование - viganomario.ru - Vigano Mario, станки, оборудование, оборудование полировки, полировальные станки, станки Vigano Mario, станки Вигано Марио, Вигано Марио.
• Станки и оборудование Nerli для мебельного производства - nerli.ru - станки Nerli, мебельного производства, оборудование, Nerli, полировальные станки, станки Нерли, Нерли, обработки кромок.
• S.SoloView - Progettazione e Costruzione di - Проектирование и строительство - s.soloview.it - проектирование, строительство.
• Чистящие салфетки BIG WIPES (Биг Уайпс) оптом - big-wipes.ru - чистящие салфетки, BIG WIPES, Биг Уайпс, опт, очищающие салфетки, промышленные. салфетки, биг вайпс.
• FortiForm® Engineering and Production Company - проектно-производственная компания ФортиФорм - fortiform.eu - FortiForm, ФортиФорм, проектно-производственная, компания, Форти Форм.
• Благотворительный фонд Спасение культурного наследия - fond-spasenie.ru - благотворительный фонд, спасение культурного наследия, фонд Спасение, спасение.
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