Тексты на автотематику

Добрый день.

Нужно около 30 маленьких текстов (до 1000 знаков каждый) про автостекла для разных марок и моделей авто.

Нужен копирайтер, которому интересна автотематика, потому что нужно будет искать довольно узкоспецифичную информацию - про особенности установки автостекол на конкретную марку авто.

Тексты оптимизируем простыми ключами.

Пишите ваши цены и примеры работ по автотематике.