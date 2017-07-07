10 текстов "Политика конфиденциальности"

Необходимо 15 статей по 1500-2000 символов на тему "натяжные потолки" ТЗ с ключами и темами для каждой статьи отправлю исполнителю. Сроки и суммы указывайте в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 10 текстов для страницы "политика конфиденциальности" для разных ресурсов.
Требования:
- грамотность;
- деловой стиль изложения;
- уникальность по адвего - от 95%.
Наличие опыта - не обязательно, т.к. я все равно попрошу выполнить тестовое задание (оплачиваемое, но в случае качественно выполненного задания).
Объем - 1000-1500 симв., полное задание отправлю по почте.
При отправлении заявки прошу учесть однообразие текстов - все 10 - вариации одной и той же инфы.
Оплата - 1$ за 1000 симв б.п.
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