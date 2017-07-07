10 текстов "Политика конфиденциальности"

Нужно написать 10 текстов для страницы "политика конфиденциальности" для разных ресурсов.

Требования:

- грамотность;

- деловой стиль изложения;

- уникальность по адвего - от 95%.

Наличие опыта - не обязательно, т.к. я все равно попрошу выполнить тестовое задание (оплачиваемое, но в случае качественно выполненного задания).

Объем - 1000-1500 симв., полное задание отправлю по почте.

При отправлении заявки прошу учесть однообразие текстов - все 10 - вариации одной и той же инфы.

Оплата - 1$ за 1000 симв б.п.