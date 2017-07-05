Копирайт международные перевозки

Необходимо 15 статей по 1500-2000 символов на тему "натяжные потолки" ТЗ с ключами и темами для каждой статьи отправлю исполнителю. Сроки и суммы указывайте в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайт по теме международные перевозки.
Текст уникальный на 100%.
Объем статьи 3-4 тыс символов.
Оплата за 1000 символов 40 рублей.
Тексты для людей.
Нужно порядка 100 статей.
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