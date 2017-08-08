Нужен копирайтер для написания статьи. Театр кукол

$3
КопирайтингЗавершен9 заявок188 просмотров
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Нужна статья для сайта zazerkalye_com 

1 статья 2000 знаков. Высокая уникальность по Advego. 

6 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
6 лет назад
$3
2 дня
Работа выполнена хорошо! Текст написан хорошо, сделана в срок. Рекомендую очень хороший копирайтер.
Только хорошие эмоции от сотрудничества. Всё на высшем уровне, как всегда.
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