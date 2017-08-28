Написать статью на 2500 символов по стоительной тематики

Уважаемые копирайтеры и журналисты.

Необходима статья на 2500 символов для онлайн издания, в которой необходимо будет написать о преимуществах покупки жилья за городом Киев.

"Обычная статья для сайта" или "SEO статья" - не интересует.

Статья для людей, потому должна иметь яркий заголовок и анонс, по которому статью будут читать.