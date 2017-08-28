Написать статью на 2500 символов по стоительной тематики

КопирайтингЗавершен7 заявок221 просмотр
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Уважаемые копирайтеры и журналисты. 

Необходима статья на 2500 символов для онлайн издания, в которой необходимо будет написать о преимуществах покупки жилья за городом Киев. 

"Обычная статья для сайта" или "SEO статья" - не интересует.

Статья для людей, потому должна иметь яркий заголовок и анонс, по которому статью будут читать.

 

6 лет назад
maXtoniK
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nainglia
Ольга 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$9
2 дня
Ольга отлично выполнила работу и учла все пожелания. Рад сотрудничеству.
Работать с таким заказчиком - максимум удовольствия: все точно, по делу, высокие требования и принятие текста без правок. Оплата без задержек. Сергей, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество)))
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