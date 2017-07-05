Написать тексты тематики "Камины и печи"

Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...
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Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать тексты по указанной тематике.
Требования:
1. Исполнитель должен понимать в теме
2. Портфолио по тематике
3. Профессиональные знания или образования - будут плюсом
Рассмотрю всех исполнителей.
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