Около 70 страниц "Промышленное проектирование"

Добрый день. Нужно около 30 маленьких текстов (до 1000 знаков каждый) про автостекла для разных марок и моделей авто. Нужен копирайтер, которому интересна автотематика, потому что нужно будет искать довольно узкоспецифичную информацию - про особенности установки автостекол ...