Доброе время суток всем исполнителем , нужносделать рерайт и копирайт по теме бытовая техника . Примерно нужно 50 к символов , готов предоставлять тексты для рерайта , ну от вас цены . Оплата картой приват банка
Нужна девушка копирайтер для написание коротких постов о красоте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищу себе помощницу (на длительное сотрудничество) для написание коротких постов для соц. сетей до 1000 знаков. Тема: мед. центр (косметологи, гинеколог, трихолог, диеты, питание, массажи). Темы буду говорить и плюс от вас варианты в процессе если будут - отлично будет!
Оплата хорошая, если себя покажите работа будет постоянно - это плюс! Дальше, больше проектов и больше будете зарабатывать!
Пишите ваши цены и покажите примеры ваших текстов!
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