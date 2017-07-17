Нужна девушка копирайтер для написание коротких постов о красоте

КопирайтингЗавершен20 заявок336 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу себе помощницу (на длительное сотрудничество) для написание коротких постов для соц. сетей до 1000 знаков. Тема: мед. центр (косметологи, гинеколог, трихолог, диеты, питание, массажи). Темы буду говорить и плюс от вас варианты в процессе если будут - отлично будет! 

Оплата хорошая, если себя покажите работа будет постоянно - это плюс! Дальше, больше проектов и больше будете зарабатывать! 

Пишите ваши цены и покажите примеры ваших текстов! 

6 лет назад
wait32
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anekiro
Наташа 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$1000
15 дней
Наташа быстро отреагировала на мою просьбу и подготовила хороший текст! Будем дальше сотрудничать, рекомендую!
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