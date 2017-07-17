Нужна девушка копирайтер для написание коротких постов о красоте

Здравствуйте!

Ищу себе помощницу (на длительное сотрудничество) для написание коротких постов для соц. сетей до 1000 знаков. Тема: мед. центр (косметологи, гинеколог, трихолог, диеты, питание, массажи). Темы буду говорить и плюс от вас варианты в процессе если будут - отлично будет!

Оплата хорошая, если себя покажите работа будет постоянно - это плюс! Дальше, больше проектов и больше будете зарабатывать!

Пишите ваши цены и покажите примеры ваших текстов!