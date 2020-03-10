Перевести картинку в вектор

Здравствуйте, нужно нарисовать 1 картинку в стиле, та что рисованная в примере (Где серо-оранжевая картинка) и обязательно раскрасить ее этими же цветами в этом же стиле. Плюс предоставить картинку и не раскрашенную. В psd в ...
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Переделать изображение в вектор. Требование к макету:
Сделать в программе Adobe Illustrator до CS 5 (.ai, .eps).
• Файл не должны содержать растровые изображения.
• Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов.
• Цвет в макете должен быть без градиентов и полутонов.
• Все шрифты переведены в кривые (размером не менее 6-го кегля (рубленые), 7-го кегля (с засечками).
• Линии в макете должны использоваться не тоньше 1 пункта.
• Все информативные элементы (логотипы, телефоны и т.д.) во избежание зарезки должны быть не ближе 10 мм от краев послеобрезного формата (либо линий сгиба).
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