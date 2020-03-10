Перевести картинку в вектор

Переделать изображение в вектор. Требование к макету:

Сделать в программе Adobe Illustrator до CS 5 (.ai, .eps).

• Файл не должны содержать растровые изображения.

• Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и лишних объектов.

• Цвет в макете должен быть без градиентов и полутонов.

• Все шрифты переведены в кривые (размером не менее 6-го кегля (рубленые), 7-го кегля (с засечками).

• Линии в макете должны использоваться не тоньше 1 пункта.

• Все информативные элементы (логотипы, телефоны и т.д.) во избежание зарезки должны быть не ближе 10 мм от краев послеобрезного формата (либо линий сгиба).