Озвучить мобильную игру

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Закрыт18 заявок1035 просмотров

Делаем небольшую игру в стиле ретровейв. Нужно сделать 1 фоновую музыку и несколько звуков (прыжок, клацание кнопки и т.д.).

Игра находиться на стадии разработки, еще нет рабочего прототипа.

Но:

1. Есть пример игры на которую будет похожа наша (только здесь совсем другой стиль): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joxdev.orbia&hl=ru 

2. Прикрепляю финальный концепт арт - пример того как будет выглядеть наша игра. 

3. Есть полный список звуков которые нужно сделать

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