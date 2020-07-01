Диктор для озвучки текста

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Закрыт29 заявок1179 просмотров

Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Точное ТЗ дадим после утверждения на роль исполнителя.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества.Файл прилагаю.

5 лет назад
Monyashka
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