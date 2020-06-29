Озвучивание российских короткометражек на итальянском языке

Приветствую! Необходимо озвучить на итальянском языке 4 российских короткометражных фильма . Двухголосное озвучивание. Ориентировочный общий хронометраж 4х фильмов 130 мин. Знание разговорного итальянского языка приветствуется, а может даже необходимо:-) По срокам исполнение работы ограничений нет - кино не имеет срока годности. Желательно конечно не затягивать, к сентябрю нам нужно быть готовым к показам этих фильмов.Условия оплаты: аванс при начале работы, а остаток по завершении - все как обычно). Ну и билет на премьеру в подарок!!!﻿

Посмотреть материалы для работы можно здесь

https://www.dropbox.com/sh/847jq3n2v2qh4xl/AABdmez8G8dM_v5S53lQriiva?dl=0

Ждем ваши предложения!