Озвучивание российских короткометражек на итальянском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт8 заявок698 просмотров

Приветствую! Необходимо озвучить на итальянском языке 4 российских короткометражных  фильма . Двухголосное озвучивание. Ориентировочный общий хронометраж 4х фильмов 130 мин. Знание разговорного итальянского  языка приветствуется, а может даже необходимо:-) По срокам исполнение работы ограничений нет - кино не имеет срока годности. Желательно конечно не затягивать, к сентябрю нам нужно быть готовым к показам этих фильмов.Условия оплаты: аванс при начале работы,  а остаток по завершении - все как обычно).  Ну и билет на премьеру в подарок!!!﻿

Посмотреть материалы для работы можно здесь 

https://www.dropbox.com/sh/847jq3n2v2qh4xl/AABdmez8G8dM_v5S53lQriiva?dl=0

Ждем ваши предложения!     

5 лет назад
karanov
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Озвучка (девушка)

    Требуется озвучить примерно на 1 минуту текста. Просто спокойно прочесть строчки, без театральности.

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка текста

    $6

    Нужна озвучка текста для промо видеоролика на 60 секунд. В приоритете женский голос, но можем рассмотреть и мужскую кандидатуру. Примеры исполнения: https://www.youtube.com/watch?v=4IUNBaZXVSI https://www.youtube.com/watch?v=pK-t9fozT8E

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку

    Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой Текст на испанском песни будет передано Вам позже Также, дополнительно, ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка игровых моментов.

    Необходимо озвучить несколько простых фраз на украинском/русском/английском языках. Для сайта z11.live по игре Dota 2, фразы типа: "силы тьмы сделали первое убийство", "команда сил света первыми уничтожили вышку", "команда сил тьмы победила". Всего 10 фраз на ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад