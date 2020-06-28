Нужна озвучка текста

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Закрыт1 заявка231 просмотр

Нужна озвучка текста

с среднего или выше качества микрофона 

5 лет назад
guest_15936041420784
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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