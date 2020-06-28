Требуется озвучить примерно на 1 минуту текста. Просто спокойно прочесть строчки, без театральности.
Нужна озвучка текста
Нужна озвучка текста
с среднего или выше качества микрофона
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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