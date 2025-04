Двухголосое озвучание текста на английском.

Требуется озвучка текста женским и мужским голосом. Предпочтительный возраст - от 30 до 40 лет.

Ж: Parliament has passed a bill that allows online-casinos to have applications on Facebook. Now everyone can have fun in their smartphone, winning a large amount of money. M: That's completely official and should be legal. Ж: The application became available on Google just yesterday, but some of the lucky ones with huge winnings have already appeared.M: Instead of trying to stop it, we decided to give people what they wanted. It's an entertainment that we all need sometimes. Ж: From now on everyone can officially feel the spirit of Las Vegas in their hands.

Пример нужной интонации и темпа речи можно взять из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=qA9YlKX1NGw&t=7s

Весь текст должен быть озвучен за 40-50 секунд.