Озвучка (девушка)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок309 просмотров

Требуется озвучить примерно на 1 минуту текста. Просто спокойно прочесть строчки, без театральности.

5 лет назад
guest_15930804031609
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