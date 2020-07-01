Нужно читать готовый текст на русском. Нужен низкий мужской голос. Длительность около 4 минут
Озвучка для видеоурока
Необходимо озвучить текст для видеоурока, в живой манере, без явного "дикторства".
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