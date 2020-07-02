Озвучка видео ролика

Приветствую! Необходимо озвучить на итальянском языке 4 российских короткометражных фильма . Двухголосное озвучивание. Ориентировочный общий хронометраж 4х фильмов 130 мин. Знание разговорного итальянского языка приветствуется, а может даже необходимо:-) По срокам исполнение работы ограничений нет - кино ...