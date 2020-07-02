Озвучка видео ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт61 заявка1270 просмотров

Нужно читать готовый текст на русском. Нужен низкий мужской голос. Длительность около 4 минут

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