Диктор

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт39 заявок992 просмотра

"Ищем диктора для прочтения информационно-рекламного текста длинною 500 слов. 

5 лет назад
guest_15938515359974
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дан
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Владимир
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Карина
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Марина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Диана
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
5 лет назад
Степан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
105 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Озвучивание
Янина
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Юлия
 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Пётр
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Ника
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
51 год
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Антон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Савелий
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад
Павел
 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Мария
 
41 год
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 отзыва
5 лет назад
Григорий
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад