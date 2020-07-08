Надо озвучить текст для игр
Диктор (женский голос) для озвучки текста 150 слов на татарском языке
Здравствуйте.
Требуется озвучить женским голосом текст на татарском языке. Запись будет использована для озвучки внутрикорпоративного информационного ролика.
Перед записью предоставлю аналогичную запись на русском для понимания темпа и правильного произношения терминов (it).
Обязательно дайте ссылку на пример звучания своего голоса.
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