Нужны дикторы 6 голосов, 3 мужских и 3 женских.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт78 заявок1962 просмотра

Задача: 

Запись аудиомедитаций. Аудиомедитаций очень много, на самые разные темы, в основном это сон, антистресс, тревога, депрессии, страхи и пр. Средняя запись аудиофайла 10-15 минут, бывает больше. 

Сейчас я ищу подходящие голоса, запись будет происходить в профессиональной студии. 

Если у Вас подходящий голос присылайте сразу тестовую запись. 

Вот пример текста который необходимо начитать для теста: 

1. Сядьте вудобную позу. Позу, в которой вы можете полностью расслабиться, в которой вам

ничего не мешает сосредоточится на своих ощущениях и успокоиться. 2. Закройтеглаза 3.Почувствуйте своё тело целиком.4. Своёдыхание. Вдох и выдох. 5. Сделайтеглубокий вдох и с выдохом отпустите все  напряжение в теле6. Ещё разсделайте вдох и с выдохом отпустите все накопившиеся внутри напряжение и

эмоции 7. Сделайтеещё несколько дыханий, пока не почувствуете полное освобождение от

переполняющих эмоций 8. Вычувствуете как эмоции растворяются, как растворяются облака в небе. Как

растворяется утренний туман, когда приходит солнечный день.

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