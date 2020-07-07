Нужны дикторы 6 голосов, 3 мужских и 3 женских.

Задача:

Запись аудиомедитаций. Аудиомедитаций очень много, на самые разные темы, в основном это сон, антистресс, тревога, депрессии, страхи и пр. Средняя запись аудиофайла 10-15 минут, бывает больше.

Сейчас я ищу подходящие голоса, запись будет происходить в профессиональной студии.

Если у Вас подходящий голос присылайте сразу тестовую запись.

Вот пример текста который необходимо начитать для теста:

1. Сядьте вудобную позу. Позу, в которой вы можете полностью расслабиться, в которой вам

ничего не мешает сосредоточится на своих ощущениях и успокоиться. 2. Закройтеглаза 3.Почувствуйте своё тело целиком.4. Своёдыхание. Вдох и выдох. 5. Сделайтеглубокий вдох и с выдохом отпустите все напряжение в теле6. Ещё разсделайте вдох и с выдохом отпустите все накопившиеся внутри напряжение и

эмоции 7. Сделайтеещё несколько дыханий, пока не почувствуете полное освобождение от

переполняющих эмоций 8. Вычувствуете как эмоции растворяются, как растворяются облака в небе. Как

растворяется утренний туман, когда приходит солнечный день.