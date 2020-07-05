Нужна озвучка взрослого мужчины для рекламного ролика группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт47 заявок1055 просмотров

Мне нужен диктор, который сможет озвучить рекламный ролик группы вк. Требования:

1. Возраст 25-45

2. Чтобы голос был приятный, басистый. 

3. Качество микрофона более менее

5 лет назад
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