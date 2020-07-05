Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Точное ТЗ дадим после утверждения на роль исполнителя.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества.Файл прилагаю.
Нужна озвучка взрослого мужчины для рекламного ролика группы вк
Мне нужен диктор, который сможет озвучить рекламный ролик группы вк. Требования:
1. Возраст 25-45
2. Чтобы голос был приятный, басистый.
3. Качество микрофона более менее
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