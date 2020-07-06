Требуется приятный женский голос для озвучивания Телефонного маршрутизатора. Обязательно четкая русская речь, без акцента. Качественная аудио-запись. При подаче заявки, пожалуйста укажите портфолио где можно послушать.
Озвучка видеоролика, текст на русском, женский голос 1218 слов
Для озвучивания обучающего видеоролика (компьютерная тематика) начитать текст на русском, женский голос. объем - 1218 слов (8-10 минут).
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