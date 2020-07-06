Озвучка видеоролика, текст на русском, женский голос 1218 слов

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Закрыт15 заявок406 просмотров

Для озвучивания обучающего видеоролика (компьютерная тематика) начитать текст на русском, женский голос. объем - 1218 слов (8-10 минут). 

5 лет назад
vpnc2
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driashka
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