Озвучка рекламной вставки 20-30 секунд.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт4 заявки338 просмотров

Добрый день. Хочу попросить озвучить Вас текст для рекламной вставки, доброжелательным голосом.

текст(" ́" - ударение):

Здарова! Хочешь фарману ́ть скинчиков? Заходи на ка эс крафт точка нэт, испытай свою удачу на кра ́фтер или на роллски ́нс и выводи крутые шмотки. Переходи по ссылке в закреплённом комментарии и получай бонус на 10% к пополнению. Уточняю, ссылка в закрепленном комментарии.

5 лет назад
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