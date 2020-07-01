Мне нужен диктор, который сможет озвучить рекламный ролик группы вк. Требования: 1. Возраст 25-45 2. Чтобы голос был приятный, басистый. 3. Качество микрофона более менее
Озвучка рекламной вставки 20-30 секунд.
Добрый день. Хочу попросить озвучить Вас текст для рекламной вставки, доброжелательным голосом.
текст(" ́" - ударение):
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