Озвучка Телефонного маршрутизатора

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Завершен22 заявки893 просмотра

Требуется приятный женский голос для озвучивания Телефонного маршрутизатора.

Обязательно четкая русская речь, без акцента. Качественная аудио-запись.

При подаче заявки, пожалуйста укажите портфолио где можно послушать.

5 лет назад
isralaw14
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

edeltety
Ольга 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Очень качественное выполнение с первого раза. Четко и профессионально без замечаний. Рекомендую
Четко поставленная задача, приятная коммуникация, своевременная оплата. Рекомендую.

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