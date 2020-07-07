Диктор для озвучки текста.

$70
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Закрыт64 заявки1724 просмотра

Нужен диктор с женским голосом для озвучки текста.Указывайте вашу цену за озвучку всего текста.Выбирать исполнителя будем по соотношению цены/качества записи,ну и само собой по голосу)Ссылка на текст https://docs.google.com/document/d/10csVJ3qpeg7fkidnKknmzUeT-eOxvlIF_c_OtGVCiwI/edit.Для теста просим прислать в телеграм запись озвучки первого абзаца.

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Monyashka
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