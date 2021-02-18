UI / UX Designer

Меня зовут Маргарита, и я UI/UX дизайнер с опытом работы более 2-х лет.

Я занимаюсь:

- Разработкой логотипов.

- Подготовкой графики для размещения на сайте, в соц. сетях и контекстной рекламы.

- Разработка баннеров и печатной продукции.

- Отрисовка email рассылок.

- Анализ конкурентов, разработка информационной архитектуры.

- Создание прототипов и макетов сайтов.

- Создание визуального дизайна сайта.

- Дополнения и улучшения существующих интерфейсов.

- Создание UI Kits.