UI / UX Designer
Меня зовут Маргарита, и я UI/UX дизайнер с опытом работы более 2-х лет.
Я занимаюсь:
- Разработкой логотипов.
- Подготовкой графики для размещения на сайте, в соц. сетях и контекстной рекламы.
- Разработка баннеров и печатной продукции.
- Отрисовка email рассылок.
- Анализ конкурентов, разработка информационной архитектуры.
- Создание прототипов и макетов сайтов.
- Создание визуального дизайна сайта.
- Дополнения и улучшения существующих интерфейсов.
- Создание UI Kits.
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Портфолио
- Дизайн сайта интернет-магазина складской техники44 просмотра