margovozdv

Маргарита margovozdv

 
32 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Графический дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер Тильда и иллюстратор)

Участник студии дизайна flashmood.ru

Портфолио