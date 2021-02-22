Графический дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер Тильда и иллюстратор)
Участник студии дизайна flashmood.ru
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Портфолио
- Концепт лэндинга отеля Море69 просмотров
- Лэндинг для проекта Scooter на Tilda59 просмотров
- Создание сайта-визитки для компании АвтоИмпорт64 просмотра
- Иконки для сайта юридического портала tutzakon.ru58 просмотров
- Иллюстрации и иконки для сайта компании Автоимпорт55 просмотров
- Иллюстрации для сайта дизайн-студии FLASHMOOD49 просмотров
- Иллюстрация для сайта знакомств35 просмотров
- Кофе с собой36 просмотров
- Tut Zakon40 просмотров
- Soundpipe30 просмотров
- Ника36 просмотров
- CUP OF MOOD37 просмотров