Создание сюжетов для серии детской корпусной мебели

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Здравствуйте!

мы занимаемся производством детской мебели. Сейчас начинаем совместную работу с телеканалом Мульт над новым проектом. Они на договорной основе предоставляют нам материалы для нанесения на мебель изображений. Печать будет наносится на широкоформатном УФ принтере. Наша с Вами задача на основании предоставленного ими пакета изображений, составить сюжеты для печати на деталях мебели.

все предполагается около десяти сюжетов.

Скажите, пожалуйста, интересно ли Вам будет поработать с нами над этим проектом, на каких условиях?

Благодарим за внимание, надеемся на скорейший ответ.

3 года назад
belmarco073
Линара Леш 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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