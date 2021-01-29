Создание сюжетов для серии детской корпусной мебели

Здравствуйте!

мы занимаемся производством детской мебели. Сейчас начинаем совместную работу с телеканалом Мульт над новым проектом. Они на договорной основе предоставляют нам материалы для нанесения на мебель изображений. Печать будет наносится на широкоформатном УФ принтере. Наша с Вами задача на основании предоставленного ими пакета изображений, составить сюжеты для печати на деталях мебели.

все предполагается около десяти сюжетов.

Скажите, пожалуйста, интересно ли Вам будет поработать с нами над этим проектом, на каких условиях?

Благодарим за внимание, надеемся на скорейший ответ.