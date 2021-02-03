Графический дизайнер

Введение

С ранних лет меня привлекало рисование и игры в компьютер, наверное ничего меня не радовало больше, чем эти две вещи. При поступлении в колледж я освоила полноценно живопись и рисунок, так же открыла для себя Photoshop и Illustrator (знаю на высоком уровне), теперь работаю. Сейчас сама осваиваю Zbrush и другие программы по 3D. Я имею прекрасное понимание что такое стиль и современность, так как сама постоянно связана с этими понятиями.

Имеющиеся навыки:

рисую от руки (иллюстрации, скетчи);

(иллюстрации, скетчи); работа в графическом планшете;

создание логотипов;

создание брендинга;

дизайн этикетки (упаковок);

(упаковок); постоянно на связи (все свои контакты я предоставляю);

✉ Контакты

e-mail: [email protected] ☜

telegram: @kinirovochka ☜

linkedin: Violet Korogodina ☜

✎ Ссылки

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/violet-korogodina-9a70ab1b5/

BEHANCE

https://www.behance.net/kinirose