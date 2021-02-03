kinirose

Виолетта Корогодина kinirose

 
22 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер

Введение

С ранних лет меня привлекало рисование и игры в компьютер, наверное ничего меня не радовало больше, чем эти две вещи. При поступлении в колледж я освоила полноценно живопись и рисунок, так же открыла для себя Photoshop и  Illustrator (знаю на высоком уровне), теперь работаю. Сейчас сама осваиваю Zbrush и другие программы по 3D. Я имею прекрасное понимание что такое стиль и современность, так как сама постоянно связана с этими понятиями. 

Имеющиеся навыки:

  • рисую от руки (иллюстрации, скетчи);
  • работа в графическом планшете;
  • создание логотипов;
  • создание брендинга;
  • дизайн этикетки(упаковок);
  • постоянно на связи (все свои контакты я предоставляю);

✉ Контакты 

e-mail: [email protected] ☜

telegram: @kinirovochka ☜

linkedin: Violet Korogodina ☜

✎ Ссылки

LINKEDIN 

https://www.linkedin.com/in/violet-korogodina-9a70ab1b5/

BEHANCE

https://www.behance.net/kinirose