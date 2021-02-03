Графический дизайнер
Введение
С ранних лет меня привлекало рисование и игры в компьютер, наверное ничего меня не радовало больше, чем эти две вещи. При поступлении в колледж я освоила полноценно живопись и рисунок, так же открыла для себя Photoshop и Illustrator (знаю на высоком уровне), теперь работаю. Сейчас сама осваиваю Zbrush и другие программы по 3D. Я имею прекрасное понимание что такое стиль и современность, так как сама постоянно связана с этими понятиями.
Имеющиеся навыки:
- рисую от руки (иллюстрации, скетчи);
- работа в графическом планшете;
- создание логотипов;
- создание брендинга;
- дизайн этикетки(упаковок);
- постоянно на связи (все свои контакты я предоставляю);
✉ Контакты
e-mail: [email protected] ☜
telegram: @kinirovochka ☜
linkedin: Violet Korogodina ☜
✎ Ссылки
https://www.linkedin.com/in/violet-korogodina-9a70ab1b5/
BEHANCE
Портфолио
- Разработка логотипа для бара "Lavender Bar"40 просмотров
- Проект для фирмы "Sorber Sour"29 просмотров