Иллюстрации

Портрет должен быть в формате А3, ч/б; Портрет вышлю личным сообщением; Сроки: до понедельника (11,01,2021); Рассматриваю профессиональное качество исполнения. Готов платить за качество! Связь по Whatsapp или Viber.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! задача в рамках другого проекта, стилистика должна быть немного другая
У меня есть 3 изображения https://yadi.sk/d/gT-_aM7b9e9RRA
в них нужно добавить органично виды Санкт-Петербурга в такой же стилистике как футуристические картинки (Адмиралтейство, разводной мост, Петропавловскую крепость, в каждое изображение по одному элементу) референсы высылаю как пример, можешь забить в гугле ракурсы посмотреть как будет лучше
Заказ очень срочный, нужно скоро сдать в печать
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