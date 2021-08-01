Иллюстрации

Привет! задача в рамках другого проекта, стилистика должна быть немного другая

У меня есть 3 изображения https://yadi.sk/d/gT-_aM7b9e9RRA

в них нужно добавить органично виды Санкт-Петербурга в такой же стилистике как футуристические картинки (Адмиралтейство, разводной мост, Петропавловскую крепость, в каждое изображение по одному элементу) референсы высылаю как пример, можешь забить в гугле ракурсы посмотреть как будет лучше

Заказ очень срочный, нужно скоро сдать в печать