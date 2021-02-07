Стилизовать изображения(мемы) в разных образах

Имеется 3 картинки с собакой-мемом(1.Doge, 2,3.Doge and cheems).

Нужно вспомнить 300 образов из международной массовой культуры(например, Джокер, Харли Квинн, Бэтмен, Трамп, Обама, Пикачу, герои Матрицы, вампиры, Наруто, Шерлок и т.д., всё, что угодно: сериалы, фильмы, мультсериалы, игры, политика...) и стилизовать каждую собаку, чтобы было понятно, что это, допустим, Джокер. Должны быть понятны отличительные черты, чтобы герой, в которого стилизовали, узнавался.