Стилизовать изображения(мемы) в разных образах

Имеется скрин из гугл карты, на который от руки нанесены три наружных контура домика 50 м2. Требуется это же сделать аккуратно на компьютере. Аккуратному исполнителю - работа минут на 15-20. Подробное ТЗ скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 3 картинки с собакой-мемом(1.Doge, 2,3.Doge and cheems).
Нужно вспомнить 300 образов из международной массовой культуры(например, Джокер, Харли Квинн, Бэтмен, Трамп, Обама, Пикачу, герои Матрицы, вампиры, Наруто, Шерлок и т.д., всё, что угодно: сериалы, фильмы, мультсериалы, игры, политика...) и стилизовать каждую собаку, чтобы было понятно, что это, допустим, Джокер. Должны быть понятны отличительные черты, чтобы герой, в которого стилизовали, узнавался.
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