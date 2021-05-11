natusya72

Наталия natusya72

 
52 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник-иллюстратор

Компьютерный дизайн, более 20 лет стаж (типография, веб), программы Adobe Photoshop, Corel Draw.

Художественные работы. Оформляю книги, альбомы, пишу акварели. Ландшафтые проекты.

Работаю быстро и качественно.

Мои лучшие работы здесь: https://solpalitra.jimdofree.com/

Портфолио

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