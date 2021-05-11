Художник-иллюстратор
Компьютерный дизайн, более 20 лет стаж (типография, веб), программы Adobe Photoshop, Corel Draw.
Художественные работы. Оформляю книги, альбомы, пишу акварели. Ландшафтые проекты.
Работаю быстро и качественно.
Мои лучшие работы здесь: https://solpalitra.jimdofree.com/
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Портфолио
- Роза80 просмотров
- Русалка76 просмотров
- Анютки81 просмотр
- Гранаты70 просмотров
- Подснежники49 просмотров
- Харе Кришна!45 просмотров
- Харе Кришна!43 просмотра
- Иллюстрации для романа43 просмотра
- Иллюстрации для романа45 просмотров
- Книга для детей.53 просмотра
- Книга для детей.61 просмотр
- Книга для детей.37 просмотров