- Имею профильное искусствоведческое образование.

- Выступала в качестве волонтера и переводчика фильмов на фестивале документального кино DOKER.

- Имела опыт перевода статей на темы творчества, рисования и писательства для научнопопулярных сайтов

(citycelebrity.ru, artnagrada.ru).

- Владею английским на уровне B2 и итальянским на уровне A2.

- Имела опыт волонтерства в ГМИИ им. Пушкина, Музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева,

на Открытом Российском фестивале анимационного кино. В мои обязанности входили регистрация,

координирование и консультирование посетителей.

- Прошла обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Школа волонтеров Всероссийского

общества охраны памятников и истории культуры", в рамках которой получила представление об основах

реставрационной деятельности.

- Принимала участие в организации массового мероприятия по обмену посылками по стране, в рамках которого

получила опыт дистанционной координации участников.