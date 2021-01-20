- Имею профильное искусствоведческое образование.
- Выступала в качестве волонтера и переводчика фильмов на фестивале документального кино DOKER.
- Имела опыт перевода статей на темы творчества, рисования и писательства для научнопопулярных сайтов
(citycelebrity.ru, artnagrada.ru).
- Владею английским на уровне B2 и итальянским на уровне A2.
- Имела опыт волонтерства в ГМИИ им. Пушкина, Музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева,
на Открытом Российском фестивале анимационного кино. В мои обязанности входили регистрация,
координирование и консультирование посетителей.
- Прошла обучение по дополнительной общеразвивающей программе "Школа волонтеров Всероссийского
общества охраны памятников и истории культуры", в рамках которой получила представление об основах
реставрационной деятельности.
- Принимала участие в организации массового мероприятия по обмену посылками по стране, в рамках которого
получила опыт дистанционной координации участников.
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